В сети устроили флешмоб с требованием вернуть Олега Винника на «Танці з зірками»

Участники «Танців з зірками», телезрители, пользователи соцсетей и звезды украинского шоу-бизнеса не согласны с преждевременным вылетом Олега Винника из проекта. Они считают несправедливой дисквалифицикацию по причине болезни COVID-19. В сети требуют вернуть артиста в проект и устроили флешмоб в его поддержку.

«Олег, мы искренне переживаем за вашу пару. Ваша пара дарит самые яркие эмоции с самого первого эфира, это, безусловно, самое лучшее украшение проекта. Желаем, чтобы вы поскорее выздоровели и вернулись на паркет, будет очень не хватать вас там, надеюсь, прислушаются к словам Оли Фреймут и вас оставят»

«Ой, очень жаль! Но здоровье в первую очередь! Если честно внутри надежда, что вернётесь на паркет. Очень хочется вас там видеть. Уже очень скучаем за вашей парой!»

«Однозначно вернуть, дисквалификация не должна быть, потому что человек не смог выйти на паркет из-за болезни, а не по своей прихоти… Для меня дисквалификация — это более негативно, если человек нарушил правила и т. д. Так что считаю дисквалификацию не совсем корректной»

Поддержали поклонников Винника и звезды шоу-бизнеса. Оля Фреймут еще в прямом эфире шоу обратилась к организаторам, чтобы они сделали исключение для Олега.

На ее призыв отреагировал победитель прошлого сезона Женя Кот. «Верните Шоптенко и Винника. Я тоже за!» — написал он. Несправедливыми считают правила шоу также Илона Гвоздева, Слава Каминская.

Олег ранее поделился с поклонниками, что уже идет на поправку. А вот Алена тяжело переносит болезнь.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter