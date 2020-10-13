Внучка Людмилы Гурченко влюбилась

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, похоже, пришедшая в себя после серьезной травмы, полученной на светской тусовке, рассказала об особенном человеке, который появился в ее жизни.

«Когда в твоей жизни появляется кто-то особенный, ты чувствуешь внезапное стеснение в груди или неконтролируемый прилив грусти, когда по радио поют песню про любовь. А раньше ты по радио слышал только последние известия», — пишет Елена в своем Instagram.

Ее избранник — 22-летний бизнесмен Никита, которого не смущает 14-летняя разница в возрасте. В эфире шоу «Звезды сошлись» он рассказал о грандиозных планах на их совместную жизнь, в которые входит и свадьба. Бизнесмен признался, что помогает Елене и финансово, и морально. А поддержка ей ох как нужна — женщина судится с родным отцом за наследство Людмилы Гурченко. А это — ни много, ни мало — пять квартир в Москве и дача.

Королева пожаловалась, что отец, у которого есть своя недвижимость, «вцепился в имущество, которое ему чисто по-человечески не принадлежит» и, живя вместе с ней, не дает дочери устроить личную жизнь. Она заявила, что хочет создать семью и жить в этой квартире отдельно. Елена с горечью вспоминает, что когда умерла ее мать, то отец буквально через несколько дней заявил, что начинает новую жизнь и что ему нужна женщина.

Елена встречается с Никитой около месяца, но уже заявил, что готов пригласить жить ее в свой дом, однако его избранница пока что опасается. Мол, если вдруг что-то не сложится, то она останется без жилья…

Фото Елены Королевой из соцсетей.



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