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Шоу-бизнес

Меняющаяся Наталья Могилевская задумалась о пластической операции

9:55 13 октября 2020
Наталья Могилевская

Популярная певица Наталья Могилевская, которой приписывают роман с известным миллионером, в 45 лет стала задумываться о пластических операциях. Артистка считает, что ей и без вмешательств удавалось хорошо выглядеть. Но сейчас Наталья может изменить свое мнение и воспользоваться современными технологиями в области косметологии и пластической хирургии. Своими мыслями Могилевская поделилась в Instagram.

«До сих пор мне удавалось выглядеть естественно и хорошо без пластических операций, но говорят сейчас технологии шагнули очень сильно вперед. Пластические операции без швов, потрясающие аппаратные методы. Что вы об этом думаете, что вы об этом знаете?», — поинтересовалась Наталья у подписчиков.

Могилевская не боится экспериментировать с имиджем. Она отрезала свои длинные волосы, а из шатенки превратилась в блондинку.

Фото Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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