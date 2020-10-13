28.19 / 28.39 33.05 / 33.46
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Подросшая дочь Оли Поляковой опубликовала страстное фото с парнем

10:18 13 октября 2020
Маша Полякова

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая очень похожа на звездную мать и радует ее вокальными данными, встречается с парнем. Она не скрывает дружбу с молодым человеком по имени Андрей и делится фото с ним в социальных сетях. На новых снимках в Instagram молодые влюбленные позируют в страстных объятиях друг друга.

Оля в курсе сердечных дел старшей дочери и, похоже, не против ее отношений с Андреем. Во всяком случае, так она реагирует в комментариях под фото.

Недавно младшей дочери Поляковой исполнилось 12 лет. По этому поводу устроили праздник с стиле диких джунглей, а в качестве подарка девочке преподнесли живую ящерицу.

Фото Instagram. mashapolyakova

331

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

софия конкина и михаил

Любовник погибшей дочери Конкина сделал неожиданное признание

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в бикини вылезла из торта в честь своего будущего 40-летия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер