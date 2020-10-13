Подросшая дочь Оли Поляковой опубликовала страстное фото с парнем

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая очень похожа на звездную мать и радует ее вокальными данными, встречается с парнем. Она не скрывает дружбу с молодым человеком по имени Андрей и делится фото с ним в социальных сетях. На новых снимках в Instagram молодые влюбленные позируют в страстных объятиях друг друга.

Оля в курсе сердечных дел старшей дочери и, похоже, не против ее отношений с Андреем. Во всяком случае, так она реагирует в комментариях под фото.

Недавно младшей дочери Поляковой исполнилось 12 лет. По этому поводу устроили праздник с стиле диких джунглей, а в качестве подарка девочке преподнесли живую ящерицу.

Фото Instagram. mashapolyakova

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