Без тамады и застолья: Владимир Остапчук раскрыл бюджет и детали предстоящей свадьбы с Кристиной Горняк

Переболевший коронавирусом Владимир Остапчук 15 октября сыграет свадьбу со своей возлюбленной Кристиной Горняк. Для нее это будет первый брак, а Владимир свяжет себя семейными узами во второй раз. От союза с Еленой Войченко у него подрастает двое детей — дочь Эмилия и сын Эван. Кстати, их на свадьбе не будет.

Торжество пройдет в одном из загородных комплексов под Киевом. Каким оно будет, Владимир и Кристина рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

К свадьбе молодые готовились несколько месяцев, а дату пришлось перенести из-за коронавируса. Зато у молодых появилось чуть больше времени на подготовку.

«Стилистика свадьбы будет очень теплая, в осенних оттенках — коричнево-рыжий, зеленый, это одни из моих любимых цветов. У нас будет вечерняя церемония, потому что вечером все более магически и романтично. Мы не будем делать все эти традиции, например, застолье, где тамада всегда что-то говорит. Свадьба будет современная», — рассказала невеста Остапчука Кристина Горняк.

На торжество приглашены только родные и самые близкие друзья, примерно 50 человек. В какую сумму обойдется праздник, Владимир не признается. Говорит, что необходимую сумму отложили заранее.

«Мы собрали деньги на свадьбу. Поэтому мне не нужно уже ничего отрабатывать — ни корпоративов, ни свадеб. Я не буду озвучивать сумму. Единственное, что скажу — свадьба пройдет в хорошем загородном комплексе под Киевом», — рассказал ведущий шоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Кто будет ведущим церемонии и кого из артистов пригласили, молодые пока не разглашают.

В интервью «ФАКТАМ» Владимир Остапчук подробно рассказал о том, как поборол коронавирус.

Фото Instagram.com/kristygor, vova_ostapchuk

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