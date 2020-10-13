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Шоу-бизнес

Пострадавшая от мошенников Снежана Бабкина со слезами обратилась к поклонникам

18:31 13 октября 2020
Снежана и Сергей Бабкиной

Поборовшая коронавирус Снежана Бабкина, жена известного музыканта Сергея Бабкина, пострадала от мошенников. У нее украли страницу в Instagram. Снежана со слезами на глазах рассказала, как это произошло и обратилась за помощью к поклонникам. Снежане пришлось воспользоваться страницей своего мужа.

«Я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Несколько дней назад я подала на верификацию. Мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицироваться. Я нажала. Ввела свою почту, название своего аккаунта, пароль. Потом мне на телефон пришла смс. Я ввела этот код. Потом оно зашло в мой Instagram, потом через минуту такая вспышка и все, все исчезло. Сейчас уже изменили имя, удалили фотографии, всю шапку. Я уже перепробовала все, не знаю, что делать», — в слезах говорит Снежана. Она просит совета у всех, кто может помочь ей вернуть свою страницу.

Для Бабкиной это ощутимая потеря. Ведь она является успешным блогером, ведет свой марафон и зарабатывает на рекламе.

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