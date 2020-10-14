Крестница Путина «покорила сердца всех» на свадьбе брата
10 октября Виктор Медведчук и Оксана Марченко справили свадьбу для сына Оксаны Марченко Богдана Марченко. Его избранницей стала модель и визажистка Катерина Клочко.
Судя по сториз Катерины в Instagram, звездой праздника стала младшая сестра Богдана Марченко, 16-летняя Дарья Медведчук. Она приходится крестницей президенту России Владимиру Путину и жене экс-премьер-министра РФ Дмитрию Медведева Светлане (обряд крещения состоялся в Казанском соборе Санкт-Петербурга).
Девушка исполнила на свадьбе песню Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась».
«Сестричка брата покорила сердца всех… Нереально круто!!!», — выразила восхищение новобрачная.
Выступление Дарьи Медведчук проиллюстрировали ее детскими фото с братом Богданом.
Напомним, невестка Оксаны Марченко «влюбилась» в свою свекровь и уже считает ее «своей второй мамой».
Фото showbiz.clutch.ua/501
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