Невестка Оксаны Марченко на девичнике превратилась в Playboy-зайчика

Невестка телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука Екатерина, которая гордится «естественной» красотой, продолжает выкладывать в сеть фото и видео со свадебного торжества.

На сей раз в центре внимания оказался «девичник», который устроили для Екатерины. Его участницы нарядились в костюмы зайчиков а-ля Playboy.

Не удержалась от переодевания даже мама невесты, Наталья Клочко. Фото она опубликовала в своем Instagram.

Наталья Клочко с дочерью

Тем временем в сети обсуждают вокальные данные сестры жениха — Дарьи Медведчук, которая исполнила на свадьбе композицию из репертуара Леди Гаги.

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