Без усов и в форме: Павел Зибров оригинально поздравил с Днем защитника Украины

Популярный певец Павел Зибров, всегда трепетно относившийся к своим усам и называвший их «своей магией» и «настоящим мужским инструментом», показал фолловерам безусого себя и поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

«Дорогие друзья, сегодня с фото вас приветствует 23-летний безусый Павел Зибров, который принимает присягу. Примите искренние поздравления с праздниками — Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь — это заступница и покровительница наших казаков», — пишет Павел Зибров в своем Instagram.

Фолловеры оценили Зиброва в молодости. «Безусый Павел тоже ничего», — пишет один из комментаторов. А другой шутит: «Зибров без усов — как село без церкви. Вас тут просто не узнать!»

Недавно певец рассказывал, что его супруга Марина переболела коронавирусом, причем она ничего не знала о заболевании — положительный результат теста на антитела к COVID-19 очень удивил чету Зибровых.

Фото Павла Зиброва из соцсетей.

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