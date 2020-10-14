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Без усов и в форме: Павел Зибров оригинально поздравил с Днем защитника Украины

15:39 14 октября 2020
Павел Зибров

Популярный певец Павел Зибров, всегда трепетно относившийся к своим усам и называвший их «своей магией» и «настоящим мужским инструментом», показал фолловерам безусого себя и поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

«Дорогие друзья, сегодня с фото вас приветствует 23-летний безусый Павел Зибров, который принимает присягу. Примите искренние поздравления с праздниками — Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь — это заступница и покровительница наших казаков», — пишет Павел Зибров в своем Instagram.

Дорогі друзі, сьогодні з фото вас вітає 23-річний, безвусий Павло Зібров, який приймає присягу. ⠀ Прийміть щирі вітання зі святами Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! ⠀ Ці свята нерозривно повязані між собою, адже Божа Матір — це заступниця і покровителька наших козаків. ⠀ Від усього серця бажаю вам здоровя і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра, мирного неба та благополуччя! ⠀ Купайтесь в щасті і нехай Присвята Богородиця завжди оберігає ваш дім!

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Фолловеры оценили Зиброва в молодости. «Безусый Павел тоже ничего», — пишет один из комментаторов. А другой шутит: «Зибров без усов — как село без церкви. Вас тут просто не узнать!»

Недавно певец рассказывал, что его супруга Марина переболела коронавирусом, причем она ничего не знала о заболевании — положительный результат теста на антитела к COVID-19 очень удивил чету Зибровых.

Фото Павла Зиброва из соцсетей.

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