У Аллы Пугачевой родилась внучка

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вновь стала бабушкой, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Летом в семье ее племянника Владислава родилась девочка. Оказывается, Влад и его супруга держали это радостное событие в секрете.

В окружении пары утверждают, что сама Пугачева об этом пока не знает. Новоиспеченные родители чувствуют сейчас себя хорошо и находятся дома.

Жена Владислава, Гузель, летом попала в реанимацию, пролежала там месяц и 3 августа, раньше срока, родила здорового ребенка. Малышку назвали Женей в честь первенца Владислава, сына Жени, которого сейчас воспитывает водитель Пугачевой. Примадонна забрала у племянника 8-летнего сына из-за вредных привычек Владислава.

Напомним, в семье у Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут двое близнецов Гарик и Лиза. 1 сентября младшие дети Пугачевой пошли в первый класс. Они учатся в элитной частной гимназии.

Фото vokrug.tv

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