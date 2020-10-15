28.23 / 28.44 33.03 / 33.46
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У Аллы Пугачевой родилась внучка

9:56 15 октября 2020
Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вновь стала бабушкой, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Летом в семье ее племянника Владислава родилась девочка. Оказывается, Влад и его супруга держали это радостное событие в секрете.

В окружении пары утверждают, что сама Пугачева об этом пока не знает. Новоиспеченные родители чувствуют сейчас себя хорошо и находятся дома.

Жена Владислава, Гузель, летом попала в реанимацию, пролежала там месяц и 3 августа, раньше срока, родила здорового ребенка. Малышку назвали Женей в честь первенца Владислава, сына Жени, которого сейчас воспитывает водитель Пугачевой. Примадонна забрала у племянника 8-летнего сына из-за вредных привычек Владислава.

Напомним, в семье у Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут двое близнецов Гарик и Лиза. 1 сентября младшие дети Пугачевой пошли в первый класс. Они учатся в элитной частной гимназии.

Фото vokrug.tv

437

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Зеленский

Зеленский озвучил второй вопрос для украинцев

Джейлин

Восьмилетнюю девочку наказали, заставив несколько часов прыгать на батуте в 37-градусную жару – ребенок умер

в солдатской столовой

«Это дно»: у Зеленского ответили на скандал вокруг фото из фронтовой столовой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер