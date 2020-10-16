В скандале вокруг Паши Воли и Даши Ивановой всплыл нюанс

Оказывается, что скандал, возникший вокруг шоумена и примерного семьянина Павла Воли и 16-летней экскортницы Дашей Ивановой, уходит корнями вглубь прошлого.

Правда, не столь отдаленного — скандальное фото с пьяным Волей в ресторане было сделано 30 недель назад и все это время «висело» на страничке Даши в Instagram.

А вся шумиха вокруг Воли и Ивановой поднялась только сейчас, после того, как Иванова рассказала «Звездачу» о знакомстве с шоуменом: «Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей».

Фото Павла Воли из соцсетей.

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