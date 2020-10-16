Галкин на украинском языке поиздевался над опросом Зеленского

Российский юморист Максим Галкин записал пародию на «пять вопросов Зеленского» — президент Украины предлагает гражданам страны принять участие в соцопросе.

Свою пародию Галкин записал на украинском языке и выложил в Instagram

«Случайно перед выборами я решил задать тебе пять важных вопросов. Первый вопрос. Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет. Второй вопрос. Нужно ли сократить население Украины до 300 депутатов», — говорит Галкин и отлучается перед тем, как задать третий вопрос: «Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжело больных политиков».

Упомянув закон Ньютона, пародист задал четвертый вопрос: «Нужно ли поднимать на международном уровне вопрос — либо все люди выполняют этот закон, либо никто.

За пятым вопросом о том, может ли президент проводить такой референдум еженедельно или только перед выборами, последовал и шестой: «Любишь ли ты регги?»

Фолловеры, оставившие комментарии под этим постом, по-разному отнеслись к творчеству Галкина:

«Путина протранслируй лучше!»

«Жартуйте, будь ласка, про своїх політиків».

«Забавно, когда один юморист пародирует другого».

Отметилась в комментариях и Лолита Милявская: «Ты краше розмовляешь, ниж я».

Ранее Галкин гротескно поздравил с днем рождения певца Николая Баскова, спародировав его пафосные ролики в соцсетях.

Фото Максима Галкина из соцсетей.

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