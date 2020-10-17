Ольга Бузова установила в России рекорд по числу подписчиков в Instagram

Российская телеведущая Ольга Бузова стала самой влиятельной девушкой в своей стране, имеющей наибольшее количество подписчиков в Instagram, а также звездой, собравшей «самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ».

Сертификаты ей вручили главный редактор Книги рекордов России — Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Андрей Лобков.

Бузова поблагодарила публику и назвала своих подписчиков «большой семьей».

«Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю! Вы моя самая большая семья, дальше больше», — заявила она.

По данным СтарХит, ранее лидерство в русскоязычном сегменте Instagram удерживал борец Хабиб Нурмагомедов — на данный момент на его страницу подписано 21,8 миллионов человек.

Напомним, минувшим летом телеведущая Ксения Собчак возглавила список самых богатых звезд, зарабатывающих в сети.

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