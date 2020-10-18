«Ма, жрать давай!» Дантес прикрикнул на мать и получил еду

Известный музыкант и телеведущий, судья «Лиги Смеха» Владимир Дантес опубликовал видео в Instagram, на котором слышно, как он кричит на свою мать, чтобы та дала ему поесть.

«Ма, жрать давай!» — говорит он на видео и некоторое время спустя публикует фото еды.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дантес рассказал о неприятном инциденте, который едва не сорвал его участие в записи «Лиги Смеха». В сториз он показал пробитое колесо автомобиля и сообщил, что все произошло на мосту Патона в Киеве. По его словам, он услышал хлопок, но даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому «сжевал» резину.

«Скажите, а пробитое колесо на мосту Патона можно считать предвыборной агитацией?», — пошутил тогда он.

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