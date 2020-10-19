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Шоу-бизнес

Басков поведал пикантную историю про Волочкову и трусы

13:28 19 октября 2020
Анастасия Волочкова

Российский певец Николай Басков, недавно отметивший день рождения и получивший «издевательское» поздравление от своего друга — пародиста Максима Галкина, рассказал пикантную историю о балерине Анастасии Волочковой.

Так, в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» певец вспомнил 2013-й год и отдых на Мальдивах. В то время у Баскова и Волочковой был бурный роман. Они поселились в пятизвездочном отеле One&Only на острове Рити Ра.

По словам Николая Баскова, балерина «в свойственной ей манере» стала переодеваться прямо на пляже.

«Идеальное тело — все как надо. Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана, закутывается в полотенце… Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть», — вспоминал Басков.

Ранее Волочкова в купальнике показывала, чем соблазняет мужчин, а фолловеры обратили внимание не на ноги, а на отвалившийся накладной ноготь.

Фото Анастасии Волочковой из соцсетей.

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