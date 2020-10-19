"Слушать, слышать и чувствовать": Настя Каменских поделилась "рецептом" семейного счастья

Настя Каменских, которую недавно раскритиковали в сети за молодежный танец, похоже, вернула симпатии подписчиков. Всеобщее «ми-ми-ми» вызвал ее новый пост в Instagram о семейных отношениях.

Певица призналась, что для нее любовь — это «совокупность многих факторов, которые вместе создают крепкие и гармоничные отношения».

«Насколько же важно, чтобы отношения строились не только на любви, заботе и уважении к друг другу, но и на взаимосвязи, которая рождается между двумя людьми. Когда люди умеют и хотят слушать, слышать и чувствовать друг друга. И всегда быть вместе, чувствуя биение сердца и настроение друг друга даже на расстоянии», — такую запись Настя оставила под новым семейным фото с Потапом (Алексеем Потапенко).

«А что для вас важно в отношениях?», — задала она вопрос подписчикам.

Они начали выкладывать собственные рецепты счастья.

«Обязательно умение общаться друг с другом, возможность рассказать все то, что на сердце хранится, и приятное и тревожное», — написала helleno4kamaksi.

«Когда ты спишь и во сне тебя прижимают ближе, укрывают, заботятся, поддерживают и это все взаимно!», — рассказала свой рецепт katka.karpenko.

Кстати, Потап в откровенном интервью в программе «Экзамен» Маши Ефросининой тоже сделал немало откровенных признаний о любви с Настей Каменских и экстремальном сексе.

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