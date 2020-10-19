28.27 / 28.46 33.01 / 33.41
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Слушать, слышать и чувствовать": Настя Каменских поделилась "рецептом" семейного счастья

19:21 19 октября 2020
Потап и Настя

Настя Каменских, которую недавно раскритиковали в сети за молодежный танец, похоже, вернула симпатии подписчиков. Всеобщее «ми-ми-ми» вызвал ее новый пост в Instagram о семейных отношениях.

Певица призналась, что для нее любовь — это «совокупность многих факторов, которые вместе создают крепкие и гармоничные отношения».

«Насколько же важно, чтобы отношения строились не только на любви, заботе и уважении к друг другу, но и на взаимосвязи, которая рождается между двумя людьми. Когда люди умеют и хотят слушать, слышать и чувствовать друг друга. И всегда быть вместе, чувствуя биение сердца и настроение друг друга даже на расстоянии», — такую запись Настя оставила под новым семейным фото с Потапом (Алексеем Потапенко).

«А что для вас важно в отношениях?», — задала она вопрос подписчикам.

Они начали выкладывать собственные рецепты счастья.

«Обязательно умение общаться друг с другом, возможность рассказать все то, что на сердце хранится, и приятное и тревожное», — написала helleno4kamaksi.

«Когда ты спишь и во сне тебя прижимают ближе, укрывают, заботятся, поддерживают и это все взаимно!», — рассказала свой рецепт katka.karpenko.

Кстати, Потап в откровенном интервью в программе «Экзамен» Маши Ефросининой тоже сделал немало откровенных признаний о любви с Настей Каменских и экстремальном сексе.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пункт пропуска «Нехотеевка»

Россия отказывается пропускать на свою территорию украинцев из ОРДЛО с ID-паспортами

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Оля Полякова

«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видеообзор боя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер