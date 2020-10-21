Надя Дорофеева раскрыла свою болезнь

Певица Надя Дорофеева, недавно заподозрившая у себя коронавирусную инфекцию, однако получившая отрицательный результат ПЦР-теста, призналась, что у нее случаются панические атаки.

Так, отвечая на вопрос о том, «почему девочкам в 21-м веке так сложно принять себя», солистка «Время и Стекло» сказала, что людям, которые много находятся в соцсетях, просматривая аккаунты других, кажется, что у тех «идеальная жизнь».

«На самом деле это не так… Я вам сейчас весело отвечаю, а ночью у меня были панические атаки… Не живите соцсетями, сказала я, отвечая на вопрос в Инсте», — говорит Надя Дорофеева. Видео она выложила в сториз, записав его со спецэффектом — потеками крови на лице.

Паническая атака — необъяснимый, мучительный приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом. Характерной чертой панического расстройства считают «рецидивирующие приступы резко выраженной тревоги (паники), которые не ограничены какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемы».

Недавно певица выложила новые откровенные снимки — на них Дорофеева позирует в стильном черном белье, демонстрируя стройную фигуру.

Фото Нади Дорофеевой из соцсетей.



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