Сына Софии Ротару порадовали разгромные стихи о Юрии Лозе

Российский певец Юрий Лоза, которого в основном, помнят по песне «Плот», на днях возмутился тем, что Путин до сих пор не присвоил ему звание заслуженного артиста. Ушедший недавно в политику экс- лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров по этому поводу посвятил своему коллеге неоднозначные стихи.



Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.

На кривой не подъедешь козе.

Даже Путин и тот ошарашен,

Объявил благодарность Лозе!

За его вклад в культуру, а хули.

Он кладет — про него говорят,

Из говна лепит меткие пули,

Комментируя все и подряд.

Нет Лозы нынче мнения круче,

И суров его голос и нрав.

Наложил он могучие кучи,

Всех и все от души обосрав.

Он даст фору и единороссу,

Объяснит так, что каждый поймет.

Он эксперт по любому вопросу,

Самый главный в стране говномет.

По довольно лоснящейся морде,

Перспективы уносятся вдаль.

Скоро выдадут Юрию орден,

Перед этим, конечно, медаль.

За позицию — все пи@расы!

И пускай он как будто бы пьян,

Не собьешь его плот, сука, с трассы,

Не Боярский, а он — д’Артаньян!

ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА

ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!



Меньше чем за полчаса пост набрал более 6 тысяч лайков. Одним из тех комментаторов, кому меткие стихи понравились, оказался сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко rus_evdokimenko.

Напомним, Сергей Шнуров в конце 2019 года заявил, что группа «Ленинград» прекращает свое существование, а сам он уходит в политику. Музыкант действительно стал членом прокремлевской «Партии Роста».



Фото instagram.com/rus_evdokimenko

















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