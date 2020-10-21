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Сына Софии Ротару порадовали разгромные стихи о Юрии Лозе

14:29 21 октября 2020
Ротару с сыном
Инф. «ФАКТОВ»

Российский певец Юрий Лоза, которого в основном, помнят по песне «Плот», на днях возмутился тем, что Путин до сих пор не присвоил ему звание заслуженного артиста. Ушедший недавно в политику экс- лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров по этому поводу посвятил своему коллеге неоднозначные стихи.

Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.
На кривой не подъедешь козе.
Даже Путин и тот ошарашен,
Объявил благодарность Лозе!
За его вклад в культуру, а хули.
Он кладет — про него говорят,
Из говна лепит меткие пули,
Комментируя все и подряд.
Нет Лозы нынче мнения круче,
И суров его голос и нрав.
Наложил он могучие кучи,
Всех и все от души обосрав.
Он даст фору и единороссу,
Объяснит так, что каждый поймет.
Он эксперт по любому вопросу,
Самый главный в стране говномет.
По довольно лоснящейся морде,
Перспективы уносятся вдаль.
Скоро выдадут Юрию орден,
Перед этим, конечно, медаль.
За позицию — все пи@расы!
И пускай он как будто бы пьян,
Не собьешь его плот, сука, с трассы,
Не Боярский, а он — д’Артаньян!
ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА
ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!

Меньше чем за полчаса пост набрал более 6 тысяч лайков. Одним из тех комментаторов, кому меткие стихи понравились, оказался сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко rus_evdokimenko.

Напомним, Сергей Шнуров в конце 2019 года заявил, что группа «Ленинград» прекращает свое существование, а сам он уходит в политику. Музыкант действительно стал членом прокремлевской «Партии Роста».

Фото instagram.com/rus_evdokimenko







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