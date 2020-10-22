Оля Полякова припугнула поклонников прогнозом по коронавирусу

Популярная певица Оля Полякова, которая несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине, активно выступает за снятия ограничений концертов, таки добилась разрешения на проведение своего шоу во время карантина. На ее странице в Instagram появилась афиша с датой концерта в столичном дворце спорта, вмещающем около 8 тысяч человек.

«Не беспокойтесь, концерт состоится, все разрешения есть, и пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию. Это будет лучший день в году!», — призывает Полякова.

Она также обратилась к поклонникам с видеообращением, в котором призывает покупать билеты и припугнула прогнозом по коронавирусу. Она считает, что скоро Киев войдет в красную зону и будут введены более жесткие ограничения. Поэтому призывает всех использовать свой шанс повеселиться. Что в нынешних реалиях равно — заразиться.

Полякова уверяет, что в зале будет соблюдена социальная дистанция, продают только половину билетов.

«По всей вероятности после 24 числа мы все-таки войдем в красную зону. Поэтому у нас будет последний шанс повеселиться, безопасно повеселиться, на моем концерте», — говорит Полякова.

Напомним, Оля Полякова вышла на митинг под Кабмин, требуя снятия ограничений концертной деятельности. Ее выступления в Белой Церкив несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили.

Выступление Поляковой в Харькове, во время которого не соблюдались карантинные меры безопасности, вызвал волну возмущения в сети.

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