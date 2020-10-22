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Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью

15:11 22 октября 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, которая недавно выложила в соцсеть смелое фото топлес, заявив, что понедельник следует начинать ярко, показала мастер-класс, открыв бутылку с газировкой грудью.

Видео с советом по откупорке бутылки водителем, находящимся за рулем, она выложила в сториз на Instagram. При этом на певице была блузка с глубоким декольте.

«Как правильно открыть бутылку, когда вы за рулем? Зубами? Нет! Одну руку кладем на руль, другой берем бутылку, потом сильно сжимаем бутылку грудью и резко давим вниз», — сказала Анастасия и… открыла бутылку.

Фото Анастасии Приходько из соцсетей.

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Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью

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