Фагот рассказал, как отказался от дочери

Солист группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), заболевший коронавирусом, раскрыл подробности отношений в первом браке и объяснил, почему не спешит скреплять печатью в паспорте новый семейный союз.

Первой женой музыканта стала девушка по имени Алина, воспитанная в строгих консервативных традициях.

«У Алины были очень серьезные родители, воспитанные по всем канонам и традициям. Первый секс у нас был в брачную ночь», — поделился Фагот в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

С Алиной он прожил в браке восемь лет. Когда супруги поняли, что их любовь переросла в дружбу, решили разойтись.

«Мы расставались очень полюбовно. А когда пошли подавать заявление на развод и ждали своей очереди, то травили анекдоты. Вот такие у нас были отношения», — рассказал Олег Михайлюта.

По словам музыканта, после развода Алина забеременела от другого мужчины, но ее отношения с ним не сложились. Тогда она попросила Олега стать отцом ребенка. И он согласился.

«Она позвонила и дрожащим голосом сказала мне: «Слушай, тут такая тема, мне же надо как-то объяснить своей семье, как это произошло. И я не смогу им объяснить. А если мы с тобой просто поссорились и решили расстаться, но ребенок твой. Я говорю: «Ты понимаешь, что я тогда буду выглядеть подонком в их глазах?» Она говорит: «Я понимаю, но что делать?», — удивил откровениями Фагот.

Он говорит, что до сих пор не знает, рассказала ли Алина правду родителям или нет.

«Пусть думают, что хотят. Время покажет, все всплывет и встанет на свои места», — считает музыкант.

Дочь Алины он зарегистрировал на себя. Спустя несколько лет женщина встретила мужчину, с которым хотела создать семью, и попросила Фагота отказаться от отцовства.

«Я беру бумажку, а там написано: «Я, Михайлюта Олег Игоревич, отказываюсь от моей дочери Софии и не отрицаю, что она будет носить другое отчество и другую фамилию. Я читаю, а у меня внутри все сжимается», — поделился Фагот.

Больше всего его тогда задела реакция нотариуса, которая не скрывала своего отношения.

Во взгляде той женщины явно читалось: «Забежала быстро звезда, отказалась от ребенка и побежала дальше».

Те минуты Фагот запомнил на всю жизнь. И хотя София не была его дочерью, но певцу было трудно от нее отказаться. Только ради бывшей жены он подписал все необходимые документы.

Напомним, сейчас Фагот официально не женат, но давно состоит в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой.

У музыканта есть сын Никита от предыдущих отношений. Мальчик живет с мамой, а Фагот принимает активное участие в его воспитании.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Олег Михайлюта рассказал о жизни на карантине, отношении к коронавирусу и сыне.

Фото Instagram.com/fahot

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