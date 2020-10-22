У Владимира Преснякова-младшего родился сын

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская снова стали родителями — 22 октября у пары родился сын Ваня. Она уже сообщила, что роды были партнерскими — рядом с ней находился супруг.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — поделилась эмоциями звезда. Фото малыша она по примеру других звезд решила не скрывать, сообщает СтарХит.

С днем рождения, малыш!

Напомним, первый ребенок пары родился в июне 2015 года.

Также у Владимира есть 29-летний сын Никита, матерью которого является Кристина Орбакайте.

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