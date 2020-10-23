Плохая примета: Федор Бондарчук лично нес гроб матери Ирины Скобцевой на похоронах

В Москве 22 октября состоялись похороны актрисы Ирины Скобцевой, матери режиссера Федора Бондарчука, умершей на 94-м году жизни.

На траурных мероприятиях присутствовали все самые близкие родственники, а также друзья и коллеги Ирины Константиновны, пишет Рамблер.

Федор Бондарчук появился на похоронах матери в черном одеянии, защитной маске и перчатках, его сопровождала его молодая супруга Паулина Андреева. При этом когда дело дошло до непосредственных похорон, режиссер и его близкие родственники грубо нарушила важную православную традицию.

Дело в том, что гроб с телом Ирины Скобцевой несли к могиле сам Фёдор Бондарчук, а также внуки Ирины Константиновны — Сергей и Константин, пишет телеграм-канал «НеМалахов».

Согласно православным традициям, нести гроб должны люди, не являющиеся членами семьи или близкими родственниками покойного. Объяснить, почему именно Фёдор Сергеевич и внуки Ирины Скобцевой решили нести гроб с ее телом, довольно трудно, сами участники траурных мероприятий никаких комментариев по понятным причинам не давали.

Почтить память Ирины Скобцевой пришли актеры Константин Крюков — внук Ирины Скобцевой, племянник Федора, Игорь Верник, Игорь Угольников с женой Аллой и Сергей Гармаш, режиссеры Владимир Меньшов, Павел Чухрай и Алексей Учитель.

Проститься пришли на кладбище и две супруги Федора Бондарчука — бывшая Светлана и нынешняя актриса Паулина Андреева. Последняя была облачена вся в черное с черной маской на лице и в черных перчатках. В руках она несла большой букет белых роз.

Напомним, смерть Ирины Скобцевой стала большим ударом для ее близких, коллег и поклонников. Одной из первых на кончину актрисы отреагировала вторая жена Федора Бондарчука — Паулина Андреева, признавшаяся, что все «очень скучают» по «Ирише», как многие в семье называли артистку.

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Фото: @Nemalahov

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