Самый высокооплачиваемый актер мира показал фото, где позирует 11-летним в отцовских трусах

Недавно переболевший коронавирусом самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн Джонсон, которого журнал People в 2016 году признал еще и самым сексуальным мужчиной на планете, сделал сюрприз своим фанатам, опубликовав у себя в Instagram архивное фото. На датированном 1983 годом снимке будущей звезде 11 лет. Дуэйн позирует в спортивных трусах и c чемпионским поясом своего отца — Рокки Джонсона, который был профессиональным рестлером.

«Я любил надевать борцовские трусы, ботинки, куртку и чемпионские пояса своего отца — мечтал однажды стать профессиональным чемпионом по рестлингу… Единственное, что я забыл надеть — мой спортивный бюстгальтер», — написал актер, которому удалось осуществить детскую мечту и, до того, как прийти в кино, стать победителем многочисленных спортивных соревнований.

Рокки Джонсон (настоящее его имя Уэйд Дуглас Боулз) умер в январе этого года в возрасте 75 лет. Рокки выиграл целый ряд престижных чемпионатов, а в 1991 году ушел «в отставку» и стал тренером собственного сына. Он был с ним жестким и Дуэйн говорит, что в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками. Но, повзрослев, оценил его отношение к нему. 48-летний Дуэйн, начинавший свою свою карьеру в качестве рестлера под псевдонимом Скала, говорил, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.

Не так давно Дуэйн Джонсон также опубликовал фото, на котором ему всего семь лет.

Фото Instagram



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