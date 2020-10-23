Невестка Оксаны Марченко продемонстрировала любовь к ее сыну

Невестка Оксаны Марченко Екатерина, которая сразу же стала называть ее мамой, выложила в Instagram ролик с признанием в любви мужу Богдану. В кадре она позирует в легком плаще и стильном платье под песню ARTIK & ASTI «Все мимо».

«Я с первой встречи сразу поняла:

Что мы с тобою совсем не случайные

Ты снова спросишь, как мои дела,

А ты мне нужен просто чрезвычайно,

Мы с тобой вечно знакомы будто.

24 на 7 нам так круто,

Сердце бьется, бьется, бьется сильно

От каждого смайла на мой мобильный.

Парни, оставьте меня в покое

Я не знакомлюсь, меня им кроет,

Лишь по рекламе в директ и ВК

Я все решила наверняка

Все мимо,

Я никогда еще так сильно не любила!».

Оригинальный ролик:

Напомним, звездой на свадьбе пары Екатерины и Богдана стала крестница Путина Дарья Медведчук.

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