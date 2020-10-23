Невестка Оксаны Марченко продемонстрировала любовь к ее сыну
Невестка Оксаны Марченко Екатерина, которая сразу же стала называть ее мамой, выложила в Instagram ролик с признанием в любви мужу Богдану. В кадре она позирует в легком плаще и стильном платье под песню ARTIK & ASTI «Все мимо».
«Я с первой встречи сразу поняла:
Что мы с тобою совсем не случайные
Ты снова спросишь, как мои дела,
А ты мне нужен просто чрезвычайно,
Мы с тобой вечно знакомы будто.
24 на 7 нам так круто,
Сердце бьется, бьется, бьется сильно
От каждого смайла на мой мобильный.
Парни, оставьте меня в покое
Я не знакомлюсь, меня им кроет,
Лишь по рекламе в директ и ВК
Я все решила наверняка
Все мимо,
Я никогда еще так сильно не любила!».
Оригинальный ролик:
Напомним, звездой на свадьбе пары Екатерины и Богдана стала крестница Путина Дарья Медведчук.342
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