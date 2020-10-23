28.23 / 28.42 33.18 / 33.58
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Невестка Оксаны Марченко продемонстрировала любовь к ее сыну

14:59 23 октября 2020
Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко Екатерина, которая сразу же стала называть ее мамой, выложила в Instagram ролик с признанием в любви мужу Богдану. В кадре она позирует в легком плаще и стильном платье под песню ARTIK & ASTI «Все мимо».

«Я с первой встречи сразу поняла:
Что мы с тобою совсем не случайные
Ты снова спросишь, как мои дела,
А ты мне нужен просто чрезвычайно,
Мы с тобой вечно знакомы будто.
24 на 7 нам так круто,
Сердце бьется, бьется, бьется сильно
От каждого смайла на мой мобильный.
Парни, оставьте меня в покое
Я не знакомлюсь, меня им кроет,
Лишь по рекламе в директ и ВК
Я все решила наверняка
Все мимо,
Я никогда еще так сильно не любила!».

Публикация от katia (90_katerina60)

Оригинальный ролик:

Напомним, звездой на свадьбе пары Екатерины и Богдана стала крестница Путина Дарья Медведчук.

342

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
солнечная погода осенью

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Отец с детьми

Дети три дня прожили с умершими родителями — те отравились соленьями

Олег Винник

У Олега Винника сообщили печальную новость

Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер