Владимир Остапчук наконец познакомил своих детей с новой женой

Ведущий шоу «Маска» на канале «Украина» Владимир Остапчук познакомил своих детей со своей новой женой. Видео о том, как его жена Кристина общается с детьми он опубликовал в Instagram.

Ранее жена Остапчука заявляла, что бывшая жена шоумена не разрешает ей видеться с детьми.

«Опираясь на то, что не позволяет (детям. — Авт.) приходить им к нам — очевидно, да. Нужно время», — сказала она.

Теперь похоже на то, что бывшая жена ведущего пересмотрела свое решение.

Как писали «ФАКТЫ», ранее отвечая на вопрос о собственных детях, Владимир и Кристина признались, что планируют пополнение в семье.

«Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда „за“, уже как будет, какие будут планы свыше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет — не знаем. Но мы будем стараться», — призналась жена Остапчука.

Владимир и Кристина отпраздновали свадьбу 15 октября. На празднике были только близкие родственники и друзья пары.

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