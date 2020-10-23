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Шоу-бизнес

"Будем стараться": молодожены Остапчуки признались, планируют ли пополнение в семье

23:56 23 октября 2020
Владимир и Кристина

Ведущий шоу «Маска» на канале «Украина» Владимир Остапчук и его возлюбленная, нотариус Кристина, сыгравшие недавно свадьбу в загородном комплексе под Киевом, дали свое первое интервью в статусе супругов, в котором рассказали в том числе и о планах по увеличению семьи.

Произошло это в эфире программы «Зірковий шлях».

Отвечая на вопрос о собственных детях, Владимир и Кристина признались, что планируют пополнение в семье.

«Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда „за“, уже как будет, какие будут планы свыше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет — не знаем. Но мы будем стараться», — призналась Кристина.

Напомним, что Владимир и Кристина отпраздновали свадьбу 15 октября. На празднике были только близкие родственники и друзья пары. Гости на свадьбе плясали под хиты заводной Верки Сердючки, жених зажигал с мамой звезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после свадьбы Владимир и Кристина отправились на свадебный отдых в Турцию. На Эгейском море звездная пара пробыла всего четыре дня и снова вернулись в Киев для продолжения съемок нового шоу.

Фото: instagram.com/kristygor/

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