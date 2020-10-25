Дантес высмеял шоу «Холостячка»

Известный телеведущий Владимир Дантес раскритиковал участников шоу «Холостячка». Судя по видео в Instagram, Дантес не мог удержаться от смеха, когда смотрел на тех претендентов, что пришли покорять сердце актрисы Ксении Мишиной.

«Ну что ж, пацаны, насыпьте испанского стыда», — прокомментировал Дантес попытки мужчин выглядеть «дорого-богато». Юрист и владелец ресторана Евгений был охарактеризован как «холостяк на миллиард». «Ой ты ж Боже мой, кто у нас тут такой богатый», — издевательски реагировал Дантес.

Судья «Лиги Смеха» взорвался хохотом, когда увидел в числе претендентов знакомых участников юмористического шоу — Андрея Рыбака и Александра Эллерта. «Тут и лигосмешники подъехали», — отметил Владимир.

Рассмешили ведущего попытки произвести впечатление на «холостячку» шок-историями. Особенно «понравились» Дантесу душещипательные рассказы мужчин об опыте репродуктивного донорства для бездетных женщин, а также предложение для Ксении вместо свидания отправиться записывать мотивационное видео.

Напомним, «холостячка» Ксения Мишина после первого выпуска шоу призналась, что очень волновалась, но старалась «держать лицо», общаясь с претендентами. В некоторых кандидатах Ксения крайне разочаровалась.

Фото vladimirdantes/instagram

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