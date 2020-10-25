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Шоу-бизнес

Фото Владимира Преснякова с новорожденным сыном сразило соцсети

15:45 25 октября 2020
Владимир Пресняков-старший

Владимир Пресняков показал фото с новорожденным внуком Иваном, который появился на свет 22 октября.

«Не знаю, что можно добавить к этой фотографии», — подписал он снимок сына и внука, который выложил в Facebook.

За час пост Преснякова собрал более 1,3 тысяч лайков.

«Заслуженный дедушка РФ! Мои самые искренние поздравления! Здоровья и счастья! Пресняковых должно быть много!», «Только пожелания счастья», «К этой фотографии можно добавить только слезы счастья и безграничную любовь», «Не знаю, что может быть искреннее более… Сохраните пожалуйста для нас и себя своё счастье в семье и жизни!», «Поздравляю вас с еще одним замечательным внуком! Дай бог ему здоровья! И вам гордиться им всегда!», — гласят комментарии под фото.

А один из пользователей даже поделился собственным счастьем:

«Как я его понимаю! Сам два месяца назад так же своего на руки взял…», — написал Сергей Цакул.

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