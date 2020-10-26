Возвращение Дикусара и шок Петрожицкой: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Девятый эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») назвали «Вечер выпускников». Звездные герои прошедших сезонов вышли на паркет, чтобы поддержать новых участников. Четвертой судьей в девятом эфире стала бывшая телеведущая Маша Ефросинина. Она присоединилась к Григорию Чапкису, Владу Яме и Екатерине Кухар. Борьбу в четвертом сезоне продолжают семь пар.

Первыми на паркет вышло трио «главной тигрицы»: Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Даниэль Салем.

— Паркет будет принадлежать только нашему трио, — сказала Надя. — Наш пасодобль будет напоминать игру. Свое выступление я посвящаю семье.

Кстати, Надя призналась, что за время проекта уже похудела на шесть килограммов.

В финале выступления Надя делала сложную и опасную поддержку, которая с первого раза не удалась. Но она таки встала на мостик повторно.

— Мне больше понравилось, как танцевали парни — неожиданно заявил Влад Яма. — Если вы хотите выиграть шоу, хочу видеть больше чистого стиля.

— Надя, в воздухе было много огня, — признала Екатерина. - Вы сегодня покорили мое сердце. Но я волновалась за ваши колени, на которые была большая нагрузка.

— Я чувствовал в вашем танце Испанию, — восхитился Чапкис. — Мастерство и творческая работа!

— Всегда надо идти до конца, — ответила Надя, отвечая на вопрос о рискованном трюке.

Участников на балконе поддерживал Потап и его сын Андрей.

Судьи поставили паре 38 баллов.

К паре Сергея Танчинца и Яны Цыбульской присоединилась Мишель Андраде.

— Хочу, чтобы впервые в истории «Танцев» победил рокер, — сказал Сергей. - Я развиваюсь и иду вперед. Я уже похудел на шесть килограммов и мне нравится, как я выгляжу.

Трио исполнило зажигательный фьюжн.

— Надо было дать больше энергии, — признал Влад.

— Хороший номер для концерта, — решил Чапкис. — Но вы все трое потухли, надо быть жестче.

— К сожалению, с двумя партнершами вы не справились, — сказала Кухар. — Но в целом, что-то в этом было.

Сергей вручил Екатерине букет роз и пригласил ее на батл во время финала.

Судьи поставили паре 33 балла.

— Это было очень круто! — признался «ФАКТАМ» Сергей. — Я танцевал с двумя прекрасными девушками и было в два раза больше энергии. С Мишель мне очень комфортно — она уже была участницей этого шоу и знает, что я чувствую.

Популярная телеведущая Леся Никитюк присоединилась к паре Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

— Я начинаю себя любить, — сказала Ольга. — Я похудела, пришла в форму после родов. Мы исполним на паркете танец, о котором я мечтала с первого эфира — румбу!

— Вот мы с Фреймут покажем, что такое — секс, — заключила Леся, выходя на паркет.

— Страсти было не очень много, — признал Влад Яма после окончания номера. - Надо хорошо знать свою хореографию.

- Любовь приносит не только счастье, — сказал Григорий Чапкис. — Вы должны бороться за нее.

— Вы пригласили на паркет тяжелую артиллерию, — заключила Кухар. — Мне нравятся ваши старания.

— Весь номер ждала какого-то юмора, — сказала Маша. — Но была драма. Это отражает с каким боем вы, Оля, выходите каждый раз на эфир. Хочу видеть вас на паркете счастливой и улыбающейся.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Третьей в паре Сергея Мельника и Аделины Дели стала олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова.

- Мы дни и ночи проводим с Аделиной на паркете, — рассказал Сергей. — Это шоу меняет мою жизнь прямо сейчас. У нас будет чемпионское трио.

Венский вальс вызвал восторг зала и слезы у Аделины.

- Настоящий театр аристократов, — сказала Екатерина. — Вы, Сергей, отчаянный романтик.

- Кайф! — восхитился Влад. — Прекрасный прогресс!

- Ты становишь лучше с каждый разом, — признал Чапкис.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Накануне прямого эфира оказалось, что Дмитрий Жук заболел коронавирусом. Поддержать его партнершу Юлю Санину в этом эфире пришел Евгений Кот.

— Не знаю, как мне выйти на паркет — все время думаю о Диме, — сказала Юля. - Но ни что не станет на пути к суперфиналу.

К Юле Саниной и Евгению Коту в танго присоединился Дмитрий Дикусар. Известно, что накануне эфира Юля получила травму ребра и выступала с обезболивающими.

— Танго вам удалось, — признал Влад Яма.

— С придыханием смотрела на ваш танец, — сказала Кухар. — Но ты — настоящий борец и прима.

— Прекрасный танец, — восхитился Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 39 баллов.

К паре Санты Димопулос и Макса Леонова присоединился Иракли Макацария.

— Проект изменил меня, —сказала Санта. — Шоу раскрыло меня как личность. Хочу, чтобы моя семья мной гордилась.

Страстное фламенко вызвало восторг зала.

— Это балдеж! — воскликнул Григорий Чапкис. — Лучший номер вечера.

— Я бы такой состав оставил до конца сезона, — решил Влад Яма.

— Это был накал энергетики и страсти, — поддержала Влада Екатерина.

- Спасибо, что дали мне возможность станцевать — это было удовольствие, — признался Иракли Макацария.

Пара получила от судей 40 баллов — наивысшую оценку.

Закрывала вечер пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко. Вместе с ними на паркет вышла известная актриса Ольга Сумская — 14 лет назад она была участницей «Танцев».

— За время проекта я не похудела, — призналась Даша. — И даже не научилась садиться на шпагат. Но мы продолжаем бороться.

— Мне понравилась хореография, — прокомментировал модерн пары Влад Яма.

— Не было энергетики и динамики, — огорчился Григорий Чапкис. — С вами что-то произошло. Я разочарован.

— Займитесь работой ног, — посоветовала Екатерина. — Вам надо укреплять стопу и пальцы.

Пара получила от судей 30 баллов.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете выступила группа Mozgi и Magic 5.

После подведения итогов голосования, в зоне риска оказались пары Сергея Танчинца и Яны Цыбульской, Нади Мейхер и Кирилла Васюка. Но парам так и не пришлось танцевать «за жизнь». Неожиданно на паркет вышли Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, шокировав своим заявлением.

— Мы хотим отдать свое место одной из пар, которая оказалась в «зоне риска», — сказала сквозь слезы Дарья. — Я очень устала и благодарна зрителям, которые нас поддерживают. Извините, что я сейчас прошу выгнать нас. Мне хотелось бы танцевать так, как вы все. Я даже не могла мечтать стоять на паркете. И с удовольствием сюда вернусь. Пусть даже через 14 лет!

Напомним, пара Надежды Мейэхер и Кирилла уже не впервые попадает в зону риска, однако в прошлый раз их спасли судьи, приняв неожиданное решение.

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