Поцелуй Надежды Мейхер и признание Олега Винника: самые яркие моменты седьмого эфира «Танців з зірками»
На канале «1+1» состоялся седьмой эпизод популярного танцевального шоу «Танці з зірками». Пары дошли до экватора проекта.
Очередной эфир был посвящен латиноамериканским танцам, а его главная интрига — вернется ли на проект пара Олег Винник и Алена Шоптенко. Напомним, Олег и Алена заболели коронавирусом, пропустив два эфира и по правилам проекта были дисквалифицированны. Но участники шоу и зрители обратились к продюсерам с просьбой их оставить в «Танцах».
К тройке судей в седьмом эфире присоединился бывший участник проекта, «холостяк» Иракли Макацария. На балконе пары поддерживала популярная певица Настя Каменских.
Открыла эфир пара Сергей Танчинец и Яна Цыбульская, которым досталась сальса.
- Не мог даже подумать, что продержусь до седьмого эфира! — признался Сергей. — Но это проект о развитии и любой человек может научиться танцевать.
Продюсеры шоу решили в седьмом эфире рассказать о табу звезд. Сергей признался, что его долго преследовал комплекс «самозванца».
- Долгое время меня никто не знал, — сказал Сергей. — Но сейчас все изменилось.
- Был маленький мальчик, но сейчас появился мужчина! — восхитился после сальсы Влад Яма.
- Я вместе с вами побывал на Кубе, — сказал Иракли. — Настроение вы передали.
Катерина Кухар назвала Сергея «темной лошадкой» проекта и подарила ему красную розу.
Судьи поставили паре 33 балла.
Дарья Петрожицкая и Игорь Голуненко приготовили для эфира страстный пасодобль.
- Последнее время я просто «не выгребаю», — призналась Даша. — Днем я на сьемках сериала, а вечером приезжаю на репетиции. Но я буду продолжать борьбу на проекте.
Пасодобль пары вызвал восторг судей. Григорий Чапкис и Иракли Макацария отметили энергетику пары и движения рук.
- Наконец, вы, Дарья, вступили в борьбу! — сказал Влад Яма.
- А я скажу, что ваша пара — «самое слабое звено» проекта, — неожиданно заключила Екатерина Кухар. — Пасодобль сложно испортить, но вам удалось это сделать!
Судьи поставили паре 34 балла.
Юле Саниной и Дмитрию Жуку досталась самба.
- Я буду с вами максимально откровенной, — сказала Юля. — Было время, когда я совершенно не нравилась парням. Я пришла на проект, чтобы быть сильной и уверенной в себе. И на сцене, и в жизни.
У Юли в день эфира был день рождения. После исполнения номера, на паркет с поздравлениями, вышли все участники проекта, скандируя: «С днем рождения!»
- Энергетика была сумасшедшая! — признал Григорий Чапкис.
- В вашей паре все было в балансе, — заметил Влад Яма.
- Вы сожгли паркет! — восхитилась Екатерина. — И покорили «самбу-убийцу».
- Вы друг друга чувствуете, — сказал Иракли. — В этом сезоне ваша пара — фаворит!
Судьи поставили паре 38 баллов.
- В прошлом году я приболела в октябре, но Вал под каким-то предлогом все-таки вытянул меня из дома, — рассказала «ФАКТАМ» Юля Санина. — Привез на какую-то промзону на Подоле, где мои друзья сделали мне сюрприз — праздник, о котором я даже мечтать не могла. Это был один из лучших дней рождений, хоть я была совсем не в праздничной форме.
Когда я заглянула в календарь и поняла, что мой день рождения выпадает на воскресенье — у меня появилась мечта — встретить юбилей на паркете «Танців з зірками». Как здорово, что так все и случилось. Я станцевала и теперь купаюсь в любви!
Перед объявлением очередной пары, Юрий Горбунов рассказал, что Илона Гвоздева несколько часов назад стала мамой. Бывшая участница проекта родила мальчика.
Пара Сергея Мельника и Аделины Дели, которая в прошлом эфире продемонстрировала значительный прогресс, приготовила джайв под хит «Mambo 5».
- Я чувствую себя суперзвездой, — признался Сергей, подчеркнув, что его сердце все еще свободно. — Хочу найти на проекте свою любовь.
Головокружительные поддержки пары вызвали восторг зрителей.
- Твои быстрые ноги тебя не подвели, — заметил Иракли.
- Немного были зажаты, — сказал Влад Яма. — Надо искать баланс.
- Мне понравилось, — восхитился Чапкис. — Вы станцевали в настроении. Но иногда был нарушен основной ход. Культура танцев — в мелочах!
- Это был блестящий джайв, — признала Екатерина. — Поработайте над выражением своего лица и дайте свободы вашим движениям.
Судьи поставили паре 34 балла.
Позитив и Юлия Сахневич репетируют в перерывах между гастрольным туром группы «Время и Стекло».
- Это щоу — как сериал, — признался Позитив, намекая на свои отношения с партнершей. — Дождитесь финала, и все узнаете.
Оказалось, что на прогоне Юля упала в обморок.
- Сложно собраться, но это испытание, которое мы должны пройти, — сказал Позитив.
Но танца пары так и не случилось. Оказалось, что Позитив получил позитивный результат теста на ковид.
- Жаль, что вы не увидите наш танец, — сокрушался в видеообращении Позитив. — Надеемся, что все же сможем его показать.
Надежда Мейхер и Кирил Васюк — одни из лидеров проекта. Для очередного эфира пара подготовила ча-ча-ча.
- В этом шоу я хочу брать не только сексуальность, но показать все свои грани, — сказала Надя. — Благодаря танцам я возвращаюсь на большую сцену.
- Прекрасно! — воскликнул после ча-ча-ча Григорий Чапкис. — Вашу каждую позу можно рассматривать.
- Вы двигаетесь, как танцор, — сказал Иракли. — Браво!
- В танце вы — как рыба в воде, — признала Екатерина.
Судьи поставили паре 38 баллов.
Санта Димопулос и Макс Леонов выбрали самый быстрый танец латиноамериканской программы — джайв.
- Люди воспринимали меня просто как красивую картинку, — сказала Санта. — Но мне хотелось доказать, что я достойна большего. Проект раскрыл меня с другой стороны.
- Технично и быстро, — сказал Влад, комментируя выступление. — В ногах — огонь!
- Вы феноменально чувствуете свое тело, — признал Иракли.
- Потрясающе! — восхитился Чапкис. — Вы подняли джайв на высочайший уровень!
Судьи поставили паре 40 баллов.
Санта Димопулос на прошлой неделе бросила своей конкурентке Наде Мейхер вызов.
- Несмотря на то, что мы конкуренты в шоу, я очень уважаю ее, — сказала Санта. — Поэтому у меня возникла одна шальная мысль. Надежда, в следующем эфире я приглашаю тебя станцевать со мной пасодобль — впервые в этом шоу — один на один.
- Паркет такого еще не видел, — сказала Надя, выходя в пасодобле вместе с Сантой.
Танец завершился страстным поцелуем Нади и Санты.
- Да вы паркет спалили! — признал Иракли.
- Для меня это «ничья», — сказал Влад.
Екатерина Кухар подарила танцовщицам алые розы.
- Это бомба! — восхитился Чапкис. — Но ваш поцелуй… Такое в пасодобле невозможно.
Телеведущая Ольга Фреймут во второй раз примерила на себя сексуальный образ, танцуя ча-ча-ча с Ильей Падзиной под трек «Havana».
- Этот танец страсти я посвящаю своему мужу, — сказала Ольга.
- Хочется посмотреть сольное выступление Оли, — порекомендовал Влад Яма.
- В ваших движениях не было страсти, а в бедрах — сексуальности, — сказала Екатерина.
- Наша с вами сексуальность, на одном уровне, — ответила ей Ольга. — Приглашаю вас в следующем эфире на баттл.
- Ваше лицо очень невыразительно, — с огорчением заметил Чапкис.
Судьи поставили паре 30 баллов.
Продюсеры проекта объявили, что готовы вернуть пару Винника и Шоптенко на паркет.
- Я несколько недель не тренировался, — сказал по видеосвязи Олег Винник. — И просто не имею права вернуться на паркет.
- Мне жаль, что мы именно так оставляем паркет, — поддержала его Алена Шоптенко. — Но существуют правила. Я благодарна Олегу за наши прекрасные четыре танца! И зрителям, которые в нас верили.
Перед оглашением голосования зрителей, на паркете выступила Ольга Полякова.
В зоне риска оказались пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина, Надежда Мейхер и Кирил Васюк. Впервые в сезоне парам пришлось одновременно танцевать «за жизнь» ча-ча-ча.
Григорий Чапкис, Иракли Макацария отдали свои голоса Наде Мейхер.
- Мы понимаем, кто из двух пар сильнее, — сказал Влад Яма. — Учитывая тот факт, что Олег Винник и Алена Шоптенко не будут принимать участия в шоу, мы оставляем две пары в проекте!
Напомним, в прошлом эфире шоу покинула пара Тараса Цымбалюка.
Фото instagram.com/tanci1plus1749
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