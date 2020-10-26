Неудачный номер Мейхер на «Танцах» раздосадовал зрителей
Зрители активно обсуждают танец Надежды Мейхер, Кирилла Васюка и Даниэля Салема в девятом эфире проекта «Танці з зірками» («1+1»).
Трио исполняло пасодобль. Надежда Мейхер была в алом платье, а ее партнеры — в черном и белом костюмах.
Так, во время выполнения одного из элементов платье Надежды закрутилось вокруг ноги партнера. Да так, что его пришлось распутывать.
А буквально через пару секунд партнерам не удалось с первого раза выполнить сложный трюк, во время которого Мейхер должна была встать на мостик в воздухе.
Были предприняты несколько попыток, потом на танцполе потушили свет, зрители начали поддерживать трио аплодисментами. А когда свет зажегся, поддержку таки удалось выполнить.
(на видео — с 05:13).
Зрители активно обсуждали этот номер. Многие признавали, что танец не удался.
Фото Надежды Мейхер из соцсетей.450
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