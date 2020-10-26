Заболевшего коронавирусом Фагота заметили в людном месте без маски

Участника популярной украинской группы ТНМК Фагота (Олег Михайлюта), заболевшего коронавирусом, заметили в людном месте без маски. Еще три дня назад он сообщал в Instagram, что продолжает болеть, скучает по работе на студии, но чувствует ответственность и остается дома. Он говорил, что обоняние еще не вернулось.

Похоже, артист таки не удержался на изоляции. Или быстро пошел на поправку и получил отрицательный результат теста. Но об этом Фагот не сообщал публично.

В распоряжении сайта TCH.ua оказалось фото, на котором человек, очень похожий на Фагота, сидит за столом в одном из загородных комплексов отдыха. Он обедает с женщиной, очень похожей на дизайнера Ольгу Навроцкую. Как пишет TCH.ua, ссылаясь на автора фото, музыкант находился в заведении без маски.

Также в сториз Фагот показал, как сходил на избирательный участок и даже успел порадовать себя новой машиной, поздравив себя с Днем автомобилиста. Кстати, на фото он в такой же одежде, как и в ресторане.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Олег Михайлюта рассказал о жизни на карантине, отношении к коронавирусу и сыне.

Фото Instagram.com/fahot

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