28.25 / 28.46 33.23 / 33.63
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Заболевшего коронавирусом Фагота заметили в людном месте без маски

10:33 26 октября 2020
Фагот Олег Михайлюта

Участника популярной украинской группы ТНМК Фагота (Олег Михайлюта), заболевшего коронавирусом, заметили в людном месте без маски. Еще три дня назад он сообщал в Instagram, что продолжает болеть, скучает по работе на студии, но чувствует ответственность и остается дома. Он говорил, что обоняние еще не вернулось.

Похоже, артист таки не удержался на изоляции. Или быстро пошел на поправку и получил отрицательный результат теста. Но об этом Фагот не сообщал публично.

В распоряжении сайта TCH.ua оказалось фото, на котором человек, очень похожий на Фагота, сидит за столом в одном из загородных комплексов отдыха. Он обедает с женщиной, очень похожей на дизайнера Ольгу Навроцкую. Как пишет TCH.ua, ссылаясь на автора фото, музыкант находился в заведении без маски.

Также в сториз Фагот показал, как сходил на избирательный участок и даже успел порадовать себя новой машиной, поздравив себя с Днем автомобилиста. Кстати, на фото он в такой же одежде, как и в ресторане.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Олег Михайлюта рассказал о жизни на карантине, отношении к коронавирусу и сыне.

Фото Instagram.com/fahot

367

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Стал известен результат Ляшко после обработки 29,14% протоколов на выборах в Раду

Стал известен результат Ляшко после обработки 29,14% протоколов на выборах в Раду

На месте крушения

Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер