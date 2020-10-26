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Шоу-бизнес

Уже дома: Пресняков-младший забрал Подольскую из роддома

16:38 26 октября 2020
Подольская и Пресняков

Владимир Пресняков-младший забрал из роддома свою супругу Наталью Подольскую с новорожденным сыном Иваном. Мальчик появился на свет 22 октября в одной из московских клиник. Пресняков во время родов находился рядом с женой и первым взял малыша на руки.

О том, что маму и новорожденного выписали из больницы, в Instagram сообщила сестра Подольской Юлиана.

«Иван Владимирович дома», — написала она и опубликовала фото.

Подписчики Юлианы оставили массу восторженных комментариев под снимком. Пожелали здоровья маме и сыночку.

Напомним, пара уже воспитывает пятилетнего сына Артемия. У Владимира есть 29-летний сын Никита, которого родила дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Фотоinstagram.com/nataliapodolskaya, instagram.com/yuliana_pod/

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