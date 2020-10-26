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Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски призналась в беременности, опубликовав красноречивое видео

23:10 26 октября 2020
Ратаковски

Популярная американская модель Эмили Ратаковски поделилась радостной новостью — она ожидает ребенка. 29-летняя знаменитость показала свой округлившийся животик в Instagram.

Ратаковски выложила digital-обложку известного издания Vogue, для которой снялась беременной.

Пока модель не спешит узнавать пол ребенка.

В 2018 году Эмили вышла замуж за киноактера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски рассказала, что она подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера. В свою очередь, Ледер назвал обвинения Эмили «безвкусными», «слишком детскими», а также заявил, что считает их просто попыткой привлечь к себе внимание.

Фото emrata

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