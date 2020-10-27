Одной красивой парой стало больше: внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes

После того, как на днях внучка певицы Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко, показала своего нового возлюбленного, ее поклонники не находили себе места, пытаясь узнать, кто же стал избранником красавицы.

В итоге СМИ выяснили личность молодого человека: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов, пишет Hello!

По информации издания, в 2018 году американский Forbes включил Дениса в «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

Как давно встречается пара, неизвестно, но оба в данный момент проживают в США, где София работает моделью и увлекается музыкой.

Напомним, летом София призналась, что рассталась с французом по имени Марко Дюменил. При этом, девушка до сих пор подписана на него в Instagram, поэтому фолловеры уверены: Евдокименко и Дюменил смогли расстаться мирно и сохранить дружеские отношения.

Как известно, София Евдокименко — дочь единственного сына Софии Ротару, Руслана Евдокименко. Во время обучения в школе она увлекалась танцами, актерским мастерством и вокалом. Сейчас девушка проживает в США и учится в Нью-Йорке, в сфере ее интересов — мода, искусство, медиа, коммуникации и бьюти-индустрия.

Знаменитая бабушка, как и остальные родственники, поддерживают ее во всех начинаниях.

Сама девушка редко дает интервью и не распространяется на тему своей личной жизни, но в прошлом году заявила, что при выборе возлюбленного для нее важно, чтобы «парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора».

При этом такие требования она объясняла тем, что перед ней находится пример семейного благополучия нескольких поколений, поэтому к вопросу замужества и рождения детей она намерена подходить очень серьезно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Соня Евдокименко любит экспериментировать со своей внешностью, в чем также всегда находит поддержку своей бабушки.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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