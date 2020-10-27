Жена Виктор Павлика опубликовала пикантное фото

Екатерина Репяхова, четвертая жена музыканта Виктора Павлика, которая недавно заявила об отмене празднования свадьбы, разместила в своем Instagram необычное фото. По мнению девушки, оно олицетворяет ее нынешнее душевное состояние.

«Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии… Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо», — пописала фото Екатерина Репяхова.

Она также написала, что хочет надолго поехать на гастроли и призвала подписчиков поделиться своими желаниями и мечтами.

Фолловерам фото явно понравилось, — лоно быстро набрало большое число лайков.

«Нежная и стройная леди», «Вы очень красивая, умная и сильная девушка! Удачи Вам, Катя! Всё у Вас будет хорошо!» — под постом оставлено много подобных комментариев.

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