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Шоу-бизнес

Кошка сыграла на пианино вместе с Ириной Федишин

14:48 28 октября 2020
Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно порадовала поклонников неожиданным образом и клипом на новую песню «Там, де ти», показала, как кошка помогает ей писать музыку.

Певица выложила в Instagram видео, на котором животное, сидящий на пианино, спускается на клавиши и добавляет низкие ноты в мелодию.

«Смешное видео. Пишем новые песни», — комментирует короткий ролик Ирина Федишин.

Один из фолловеров поинтересовался, как зовут животное. «Симба», — ответила певица, назвавшая кошку своей первой слушательницей.

Ранее певица показала фолловерам фото, сделанные во время отпуска, которые она вместе с семьей провела в Карпатах — Ирина Федишин вместе с мужем и двумя сыновьями отдыхала в Славско.

Фото Ирины Федишин из соцсетей.

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