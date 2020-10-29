«Холостячка» опубликовала пикантное фото в ванной

Актриса Ксения Мишина, рассказавшая о беспредельном волнении, которое накрывало ее в первом выпуске проекта «Холостячка», показала фолловерам, как она отдыхает после напряженного съемочного дня.

В сториз в Instagram она опубликовала фото, сделанное в ванной комнате, прокомментировав его так: «Ура! Этот съемочный день закончен, значит, время сделать домашнее spa».

На фото она устроилась в ванне, установленной на тяжелых металлических лапах. При этом все «стратегические» места ее тела прикрыты комментарием.

Эксклюзивный материал с рассказом Ксении Мишиной о том, как она решилась принять участие в шоу и как к этому отнесся ее сын Платон, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Ксении Мишиной из соцсетей.



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