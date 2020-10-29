Харламов и Асмус решили после развода "остаться друзьями ради дочери"

Актриса Кристина Асмус, переболевшая коронавирусом, и резидент Comedy Club Гарик Харламов официально оформили развод. Адвокат артистки впервые прокомментировала разрыв звездной пары и опровергла слухи о том, что инициатором был Гарик.

По словам адвоката Асмус, Марины Дубровской, решение о разводе приняла актриса, а Харламов пытался наладить отношения и спасти семью.

«В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь (настоящее имя Харламова) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года (когда мы уже активно находились в суде) пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери. Кристина все время проводит с дочкой, также у нее крайне напряженный рабочий график. Плюс сложно перенесла болезнь. Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации», — прокомментировала «СтарХиту» Дубровская.

Напомним, Кристина и Гарик прожили в браке семь лет. Они воспитывают дочь Настю. После развода девочка будет жить с мамой, отец сможет принимать участие в ее воспитании и беспрепятственно видеться с ней. Уже бывшие супруги продолжают раздел имущества, при этом сохранив дружеские отношения. Они делают все возможное, чтобы дочь не ощутила развода.

Сейчас Кристина после болезни и 18-дневной изоляции вернулась к работе и снова играет в театре.

Ранее Кристина заявляла, что не намерена обсуждать тему развода в СМИ.

Фото Instagram.com/asmuskristina

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