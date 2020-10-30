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Шоу-бизнес

Вера Брежнева расправилась с предполагаемой любовницей мужа

14:01 30 октября 2020
Эрика Герцег

Бывшая солистка группы «ВИА-Гра» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, впервые рассказала правду об отношениях с ним, переезде в Казахстан и новом возлюбленном, которого называет мужем.

Певица призналась, что уже три года состоит в отношениях с бизнесменом из Казахстана, имени которого не раскрывает. Вместе они переехали в Казахстан, где Эрика намерена строить сольную карьеру и готовит первый альбом.

По словам Герцег, о романе с Меладзе она узнала из СМИ в то время, когда уже обсудила с продюсером ее уход из группы. И это стало для нее неожиданностью.

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: „Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!“ Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — рассказала Эрика Герцег в интервью YouTube-каналу «Balu KZ/Тимур Балу».

В то же время, говорят, что переехать в Казахстан Эрика решила не просто так. Якобы Вера Брежнева, почувствовав конкуренцию, сделала все возможное, чтобы избавиться от соперницы и выжить ее из группы.

Эрика все слухи о романе с Меладзе и конфликте с Брежневой опровергает. Говорит, что с Константином у них были исключительно профессиональные отношения, а с Верой они и вовсе не знакомы близко. Историю с романом Герцег называет выдумкой. Но кому это было нужно, ответить затрудняется.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну, какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!» — рассказала Герцег.

Напомним, после ухода Эрики Герцег из группы Меладзе в очередной раз решил закрыть «ВИА-Гру». Но потом передумал, объявил кастинг и набрал новых солисток, имена которых не раскрывает. Пока вышла только первая песня нового состава «Рикошет».

Фото Instagram.com/erikaherceg

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