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Шоу-бизнес

Максим Галкин попал под раздачу «двойника» Зеленского

16:29 1 ноября 2020
Галкин

Российский юморист Максим Галкин, поиздевавшийся над пятью «выборными» вопросами Зеленского, получил ответ от артиста Юрия Великого, который часто пародирует украинского президента.

В интервью Кате Осадчей Юрий Великий рассказал, что сам хотел сделать пародию на соцопрос Зеленского, но после видео Галкина передумал.

На видео с 1:06 минуты

Он также раскритиковал российского коллегу, обратив внимание, что в его образе ни мимика, ни голос не напоминали Зеленского.

«Максик, кого ты там пародировал?», — спросил Великий, отметив, что слышал голос Брежнева, Горбачева, раннего Лукашенко, но никак не Зеленского.

По словам артиста, в голосе Галкина не было узнаваемой «бархатной хрипотцы».

«Максик, теряешь форму. Над новым образом нужно больше работать», — голосом Зеленского посоветовал украинский пародист своему коллеге.

Он также предложил «маленький мастер-класс за очень большие деньги» и вызвал Галкина на батл.

В соцсети комментаторы признали, что пародии Юрия Великого на Зеленского, действительно, на порядок выше, чем-то, что сделал Галкин.

Напомним, ранее артисты «95 квартала» в шутливо-саркастической форме напомнили своему бывшему руководителю и нынешнему президенту Зеленскому о невыполнении обещаний. Президент в это время присутствовал в зале. Его реакция на песню осталась неизвестной.

Фото teleprogramma.pro/

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