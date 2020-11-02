Не всем по силам: Каменских раскрыла секреты своей красоты и "всегда свежего" внешнего вида

33-летняя Настя Каменских, представшая недавно в новом образе, не раз меняла имидж, при этом худела и набирала вес.

Тем не менее, сегодня вряд ли кто-то будет отрицать, что певица выглядит куда эффектнее, чем на заре своей карьеры.

В одном из недавних постов Настя решила открыть для более молодых коллег секрет, как всегда выглядеть свежей и отдохнувшей, и при этом делать большой вклад в будущее своей внешности.

Оказывается, Каменских уделяет максимум внимания своему образу жизни. Она активно занимается спортом, соблюдает строгие правила питания и еще множество других ограничений, которые позволяют ей всегда оставаться в форме.

При этом жена Потапа следует довольно сложным принципам построения распорядка своего дня. И увы, у большинства из нас даже при большом желании просто не получится совмещать свои привычные дела с подобным графиком.

Так, спать звезда ложится строго до 12 ночи. Вот только чаще всего бывает так, что она погружается в сон уже… в 21:30—22:00 !

«Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом», — поясняет Каменских причину своего необычного распорядка дня.

На этом сложности не заканчиваются. Дело в том, что от воды исполнительница отказывается задолго до сна — как наверняка и от еды.

«Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была), я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум еще пару глотков», — поясняет Настя.

Спать Каменских предпочитает в прохладе и полной тишине, при этом не забывая включить увлажнитель воздуха. С утра она делает гимнастику лица, а после натощак занимается спортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Потап и Настя Каменских попугали поклонников кровавым видео к Хэллоуину — возможно, умение пошутить над собой является еще одним секретом ее шикарного внешнего вида.

Фото: instagram.com/kamenskux

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