Признание Могилевской и падение Фреймут: самые яркие моменты десятого эфира «Танців з зірками»

Традиционно в десятом эпизоде ​​шоу «Танці з зірками» («1+1») пары обменивались партнерами. Воскресный выпуск был посвящен Хэллоуину, поэтому участники не только танцевали с новыми партнерами, но и преобразились в загадочные образы, а паркет проекта — в мистический отель, в котором и разворачивались все события.

Судьи проекта тоже не остались в стороне от Хэллоуина. Григорий Чапкис преобразился в графа Дракулу, Влад Яма — Франкенштейна, Екатерина Кухар — сестру Ретчед, Наталья Могилевская — легендарную графиню. Борьбу в проекте продолжали шесть пар. Каждой пришлось три раза выходить на паркет.

«Черная пантера» проекта Санта Димопулос танцевала с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Участники на паркете преобразились в образы горничной и швейцара и исполнили фристайл.

- Конечно, я хочу победить, — призналась Санта. — Мой самый главный конкурент — я сама. Я не сплю, нагрузка в три раза больше.

Номер пары сопровождался криками «Браво!».

- Вам все удалось! — восхитился Влад Яма.

- Вы мне понравились, — сказал Григорий Чапкис.

- На этом проекте прошла часть моей жизни, — призналась Могилевская. — Я знаю, чего стоит танцевать как ты, Санта!

Встречали участников на балконе ведущие утреннего шоу «Сніданок з 1 + 1»: Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Холостяк Сергей Мельник вышел на паркет с Яной Цыбульской. Пара превратилась в вампиров и станцевала страстное танго.

- Я войду в историю проекта как участник, который больше всего тренировался, — рассказал Сергей. — Сейчас мой главный страх — покинуть танцевальное шоу.

- Вау! — восхитилась Могилевская номером. — Это было адски красиво.

- Какой рост, уверенность, — сказал Влад Яма. — Ты наслаждаешься проектом.

- Надеюсь наше шоу поможет вам обрести настоящего себя, — заключила Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 38 баллов.

- Это был самый костюмированный, необычный и страстный эфир за весь сезон, — сказал «ФАКТАМ» Сергей Мельник. — Помимо того, что мы менялись партнерами, нам еще пришлось готовить три танца. Думаю, зрители были в восторге. По ощущениям: непривычно и очень сложно. Мы с Яной Цыбульской сделать поддержки, которые никто до этого не делал — это было очень акробатически, экстремально и опасно.

Юлия Санина танцевала с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.

- Проект для каждой из нас может закончиться в любую минуту, — сказала Юля. — Но я готова идти до конца.

- Все совпало в вашем номере, — признал после танца Влад. — Вы кайфовали, и я тоже.

- Прекрасный фьюжн, — восхитилась Кухар.

- Юля, ты моя фаворитка, — сказала Могилевская. — У тебя офигительные результаты!

Судьи поставили паре 38 баллов.

Надежда Мейхер вышла на паркет с Максом Леоновым. Пара примеряла на себя образы мистера и миссис Дракулы и станцевала венский вальс.

- Я откровенна в том, что делаю на паркете, — признала Надя. — Буду делать все возможное, чтобы победить Санту.

Наталья Могилевская аплодировала Надежде стоя.

- Это было невероятно, чувственно, красиво, — сказала Наталья.

- Вы прекрасно повлияли друг на друга, — остался доволен Влад. — Спасибо за чудесный танец.

- Это был лучший вальс сезона, — заявила Кухар. — Уверена, что мы увидим вас в суперфинале.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Сергей Танчинец поражал зрителей квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.

- Страсти накалились, но я хочу остаться в проекте и победить, — признался Сергей.

- Я получила от вашего танца убийственное удовольствие, — призналась Екатерина.

- Мне хотелось бы побольше фокстрота, — сказал Чапкис.

- Много ритмов, было классно, — остался доволен Яма.

Судьи поставили паре 35 баллов.

- Для меня эта неделя оказалась очень сложной, ведь нам пришлось готовить не один, а сразу три танца, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Танчинец. — Всю неделю мы работали в бешеном ритме. Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я чувствую себя очень бодрым, готов идти в бой и побеждать.

Ольга Фреймут попыталась покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся на проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука. Телеведущая превратилась на паркете в ведьму, которая сняла номер со своим кавалером в «Мистическом гостинице «Танців з зірками» — единственном месте, где ей рады.

- У меня хватит сил бороться дальше, — сказала Ольга. — Я мечтала танцевать с Дмитрием Дикусаром.

- Наконец, ваши плечи опустились, — остался доволен Яма. — Было много хореографии.

- Не было ведьминской энергии, — признала Кухар.

- Хочу тебя поддержать, — сказала Могилевская. — В этом шоу побеждает не красота, а трудолюбие. Хочу вас поддержать!

- Ольга, вы раскрылись, — восхитился Чапкис. — Я вас не узнал.

- Я сегодня танцевала, как в последний раз, — ответила Ольга.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Перед следующим этапом сражений — танцевальным баттлом — на паркете с новым хитом «Темно» выступил финалист девятого сезона «Голосу країни» KHAYAT.

Впервые одновременно перед судьями выступали по две пары, которые исполняли ча-ча-ча и джайв. Во время одной из поддержек, Ольга Фреймут и Илья Падзина не устояли на ногах и упали на паркет. По итогу баттла и сумме оценок жюри, лучшей оказалась пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на паркете выступила Наталья Могилевская, исполнившая попурри песен «Місяць» и «Покохала».

В десятом эфире не было традиционного «танца за жизнь». Проект покинула пара Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

- Спасибо команде, которая доверила мне стать частью этого проекта, — сказала, прощаясь, Оля. — Ничего в жизни не дается просто так. Это ежедневная работа, жертвы семьей и здоровьем. Спасибо Илье, Яне Заяц, но больше всего моей дочери Злате. Я все это прошла для тебя! Всем желаю жить в стиле фокстрот и держать высоко голову над всеми невзгодами.

Интервью Дмитрия Дикусара о «Танцях з зірками» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото facebook.com/tanci1plus1

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