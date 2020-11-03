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Шоу-бизнес

Заменить не получилось: Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"

0:35 3 ноября 2020
Время и Стекло

Отыграв 30 октября свой последний совместный концерт в киевском Дворце спорта, участники группы «Время и Стекло» продолжат выступление на сцене в других проектах, но уже порознь.

Причиной распада коллектива стало желание певицы Нади Дорофеевой начать сольную карьеру, заявил Потап (Алексей Потапенко) в интервью передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».

«Надя Дорофеева созрела на свой сольный проект, а Позитив — очень крутой композитор и автор. Поэтому они уже готовы меняться», — заявил продюсер.

По словам Потапа, в свое время они спросили у поклонников группы, стоит ли возобновлять выступления группы, заменив Дорофееву и Позитива на других участников.

«Почему-то фанаты написали: «Мы не хотим, чтобы был кто-то другой. Придумайте другое название и другую группу, но «Время и Стекло» хотим, чтобы осталось навсегда в сердцах с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним», — резюмировал Потап.

Как известно, группа «Время и Стекло» была образована 2 декабря 2010 года в Киеве учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой. Бессменными участниками ее все это время были Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив). 11 марта 2020 года Дорофеева и Завгородний объявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялся их прощальный концерт.

Ранее «ФАКТЫ» представляли самые яркие клипы «Время и Стекло».

Фото:instagram.com/vremyaisteklo

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