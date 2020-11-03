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Шоу-бизнес

Хлое Кардашьян в образе Клеопатры привела пользователей соцсетей в восторг

9:09 3 ноября 2020
Хлое Кардашьян в образе Клеопатры

36-летняя телезвезда и бизнесвумен Хлое Кардашьян привела в восторг своих фанатов, перевоплотившись в царицу Клеопатру. Фотографии Хлое опубликовала на своей странице в Instagram. В этом образе она отправилась на одну из вечеринок после Хэллоуина. «Хлоепатра», — так отозвались о Кардашьян один из ее подписчиков.

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Заодно младшая сестра Ким Кардашьян опровергла циркулирующие в сети слухи о своей беременности, продемонстрировав плоский голый живот.

Хлое не только сама переоделась в эффектный золотой костюм, но также нарядила в древнеегипетском стиле свою двухлетнюю дочь Тру, а также ее отца Тристана Томпсона, изображавшего любовника Клеопатры — Марка Антония.

Хлое и баскетболист Томпсон наладили отношения в июне этого года. В 2019 году Кардашьян порвала с бойфрендом из-за его многочисленных измен — в том числе и во время ее беременности. Последней каплей для нее стала новость об интрижке Тристана с другом сестер Кардашьян-Дженнер Джордин Вудс.

Между тем младшая единоутробная сестра Хлое Кендалл Дженнер, которая выбрала на праздник образ Памелы Андерсон, подверглась резкой критике за то, что устроила вечеринку в честь своего совмещенного с Хэллоуином 25-летия, пригласив на нее 100 гостей. Посреди пандемии коронавируса это сочли неуместным. Мать Кендалл Крис Дженнер выступила в ее защиту, заявив, что все гости прошли тест на COVID-19.

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