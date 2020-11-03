Внук Пугачевой Дени Байсаров собрался жениться

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, получивший степень магистра и вернувшийся в Россию, собрался жениться. 22-летний сын Кристины Орбакайте сделал предложение руки и сердца и преподнес кольцо своей любимой девушке Марии. Красотка похвасталась помолвочным кольцом с внушительным камнем на своей странице в Instagram. Также она опубликовала фото в объятиях молодого человека, лица которого не видно.

Но российские СМИ не сомневаются — Мария и Дени скоро сыграют свадьбу. Молодые люди знакомы с детства, встречаются несколько лет. Мария учится в МГИМО, она вхожа в семью, появлялась на дне рождения Аллы Пугачевой.

«Машуля, поздравляю! Вы прекрасная пара! Пусть у вас все будет хорошо!»; «Машенька, люблю тебя очень! Ты моя звездочка. Поздравляю!»; «Зайки, какие вы счастливые! Счастья и долгих лет вашей прекрасной семье!» — поздравляю Марию в комментариях.

Дени пока не комментирует помолвку.

На странице Марии в Instagram есть несколько фото с Дени. На них они обнимаются и признаются друг другу в любви.

Напомним, отцом Дени является чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. С ним Кристина была с 1997 по 2001 год. Расставание пары сопровождалось громким скандалом: стало известно, что муж поднимал на Орбакайте руку.

После развода Руслан и Кристина воевали за место проживания Дени. Отец требовал, чтобы сын жил с ним в Чечне, а Кристина планировала увезти Дени в США. Звездные разборки завершились в суде. Дени остался с отцом, учился в кадетском корпусе. После окончания школы он получил образование в Лондоне.

Недавно стало известно, что отец Дени Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченке, которая стала его шестой женой.

Фото Instagram/yourmaria

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