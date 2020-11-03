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Шоу-бизнес

Конкин решил "за ненадобностью" продать квартиру погибшей дочери

16:34 3 ноября 2020
Ключ от квартиры

Вскоре после гибели дочери Софии актер Владимир Конкин выставил на продажу однокомнатную квартиру, в которой она жила — именно он является владельцем недвижимости.

Как сообщает «StarHit», объявление о продаже появилось спустя две недели после смерти Софии Конкиной.

Издание отмечает, что в этой квартире она прожила несколько лет после развода с мужем, потом вместе с дочкой Алисой переехала к другу, сдав недвижимость в аренду. Теперь за эту квартиру хотят шесть миллионов рублей. В квартире сделан ремонт, есть вся сантехника и мебель.

Женщина, представляющая интересы Конкина, заявила, что ему больше не нужна эта недвижимость. Вместе с тем адвокат Павел Астахов удивляется «спешке» в продаже квартиры и заявляет, что 11-летняя Алиса может остаться без наследства: «Тут нужно понять, имеет ли дочь право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает».

Ранее адвокат Конкина адвокат Алексей Таратухин рассказал о переписке Софии Конкиной с ее дочерью незадолго до смерти — из нее становится понятно, что дочь актера не собиралась добровольно уходить из жизни.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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Ключ от квартиры

Конкин решил "за ненадобностью" продать квартиру погибшей дочери

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