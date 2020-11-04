Снова невеста? Оформившую развод Асмус застукали возле ЗАГСа в свадебном платье

Причинившая бывшему мужу Гарику Харламову массу страданий своим желанием развестись Кристина Асмус продолжает будоражить комика, а заодно и всех поклонников не совсем понятными поступками.

Так, во вторник 32-летняя актриса разместила в Instagram свое фото в свадебном платье на фоне вывески ЗАГСа.

Почитатели таланта исполнительницы главной женской роли в фильме «Текст» сериале «Интерны» оказались явно не готовы к такому крутому повороту событий.

«Сама в шоке», — озаглавила публикацию любительница провокаций.

В обсуждении к посту артистки, состоящему из свадебного снимка и короткой подписи, фолловеры стали выдвигать свои версии появления Кристины в «экипировке» невесты. Кто-то решил, что дразнящая поклонников таким суровым образом Асмус продемонстрировала архивное фото со своей свадьбы с Харламовым, а кто-то предположил, что речь здесь и вовсе идет о каком-то кинообразе. Впрочем, сама актриса не стала рушить интригу, вынудив своих фанатов играть в своеобразную угадайку.

«Это было давно»; «Такое платье только из кино»; «Ну никто не поверит, что в жизни пойдете в загс в этом»; «Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите», — заявили комментаторы, так и не поверившие во внезапный поход блондинки во дворец бракосочетания.

Напомним, что в этом году Кристина Асмус и Гарик Харламов внезапно объявили, что разводятся. Для фанатов это сообщение стало полной неожиданностью, ведь они считали Гарика и Кристину очень красивой и гармоничной парой.

Бракоразводный процесс длился достаточно долго, и лишь недавно суд поставил точку в этом процессе. Теперь Гарик и Кристина официально разведены и, соответственно, открыты к новым отношениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после развода Кристина нередко «нарывается» на критику фанатов из-за своих чересчур откровенных фото.

Фото: instagram.com/asmuskristina

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