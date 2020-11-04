Новая «ВИА-Гра»? Меладзе заинтриговал темнокожими девушками

Продюсер Константин Меладзе, недавно в очередной раз возродивший группу «ВИА-Гра», опубликовал в Instagram фото с темнокожими девушками.

Продюсер оставил интригующий пост: «6 ноября. Первый Канал. Вечерний Ургант. 23.30. Константин Меладзе. ВИАГРА. Работаем».

На официальной странице группы есть подтверждение информации о том, Меладзе и группа «ВИА ГРА» будут на программе у Ивана Урганта, но на снимке нет подтверждения, что ее участницы имеют темный цвет кожи.

Напомним, в этом году из группы ушла солистка Эрика Герцег, который приписывали роман с Константином Меладзе. После этого Меладзе в очередной раз решил закрыть «ВИА-Гру». Но потом объявил кастинг и набрал новых солисток, имена которых не раскрывает. Пока вышла только первая песня нового состава «Рикошет».

Фото Instagram/meladzemusic, viagra_official

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