28.48 / 28.70 33.07 / 33.50
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Новая «ВИА-Гра»? Меладзе заинтриговал темнокожими девушками

11:53 4 ноября 2020
Меладзе

Продюсер Константин Меладзе, недавно в очередной раз возродивший группу «ВИА-Гра», опубликовал в Instagram фото с темнокожими девушками.

Продюсер оставил интригующий пост: «6 ноября. Первый Канал. Вечерний Ургант. 23.30. Константин Меладзе. ВИАГРА. Работаем».

На официальной странице группы есть подтверждение информации о том, Меладзе и группа «ВИА ГРА» будут на программе у Ивана Урганта, но на снимке нет подтверждения, что ее участницы имеют темный цвет кожи.

Напомним, в этом году из группы ушла солистка Эрика Герцег, который приписывали роман с Константином Меладзе. После этого Меладзе в очередной раз решил закрыть «ВИА-Гру». Но потом объявил кастинг и набрал новых солисток, имена которых не раскрывает. Пока вышла только первая песня нового состава «Рикошет».

Фото Instagram/meladzemusic, viagra_official

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Пенсия в Украине

Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

«Карантин выходного дня» или комендантский час: украинцам готовят неприятный «сюрприз» с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Заворотнюк Анастасия

"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер